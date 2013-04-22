Магазин paksoft

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Завершен1 заявка98 просмотров

Подготовка интернет магазина к запуску "под ключ"

статей , обзоров штук по 5 копи-паст добавить

зону с контактами передалть, телефоны разлипить, скайп улучшить

убрать ссылки на глстевую книгу и форум

http://awesomescreenshot.com/08516ie10d - тут примерно накидал правки лого прикрепил на всяк случай

поставлять картинки где надо боле-менее нормальные

ну и от себя что нибудь, в общем все что может его оперативно как-то сделать более приятным для клиента

12 лет назад
jmaz
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

srazuweb
Евгения 
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
12 лет назад
$20
1 день
Все суппер, быстро и надежно, рекомендую.
Все снова прошло гладко и просто! Жду новых проектов!

Заявки фрилансеров

srazuweb
Евгения 
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
12 лет назад

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