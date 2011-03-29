Программист на PHP

$1500
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Компания easyVeasy приглашает к длительному сотрудничеству талантливого Программиста на PHP5

Основные обязанности:

- Разработка платформы eCommerce

- Курирование команды разработчиков (3 человека)

Требования:

- Опыт программирования на PHP от 5 лет

- Отличные знания PHP5 и ООП / Design Patterns

- Отличные знания SQL, опыт работы с MySQL не менее 3 лет (Oracle приветствуется)

- Опыт программирования JavaScript от 2 лет

- Отличные знания AJAX

- Опыт работы с фреймворками Symphony и Zend

- SVN / Git

- Технический английский на уровне чтения технической документации

Личные качества:

- Ответственность, пунктуальность, придирчивость к мелочам

- Умение планировать и оценивать свои задачи

- Умение быстро разобраться в проекте и чужом исходном коде

- Умение работать в условиях многозадачности и разно приоритетности

- Системный подход к решению задач

Мы предлагаем:

- Работу над интересным проектом

- Полный рабочий день

- Карьерный рост

- Ежемесячные бонусы

Заработная плата обсуждается после собеседования через Skype.

PHP
13 лет назад
vivankov
Вадим 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
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