Программист на PHP

Работа с контентом интернет-магазинов. Размещение контента в магазин, на внешние площадки типа prom.ua, aukro.ua и т. п. Требование: Хорошее знание админ панелей Джумлы, ШопСкрипта, опыт работы с экспортом и импортом контента в CSV формате. Оплата почасово. Из ...
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Компания easyVeasy приглашает к длительному сотрудничеству талантливого Программиста на PHP5
Основные обязанности:
- Разработка платформы eCommerce
- Курирование команды разработчиков (3 человека)
Требования:
- Опыт программирования на PHP от 5 лет
- Отличные знания PHP5 и ООП / Design Patterns
- Отличные знания SQL, опыт работы с MySQL не менее 3 лет (Oracle приветствуется)
- Опыт программирования JavaScript от 2 лет
- Отличные знания AJAX
- Опыт работы с фреймворками Symphony и Zend
- SVN / Git
- Технический английский на уровне чтения технической документации
Личные качества:
- Ответственность, пунктуальность, придирчивость к мелочам
- Умение планировать и оценивать свои задачи
- Умение быстро разобраться в проекте и чужом исходном коде
- Умение работать в условиях многозадачности и разно приоритетности
- Системный подход к решению задач
Мы предлагаем:
- Работу над интересным проектом
- Полный рабочий день
- Карьерный рост
- Ежемесячные бонусы
Заработная плата обсуждается после собеседования через Skype.
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