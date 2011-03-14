Менеджер интернет-проектов

Интернет-магазиныЗакрытнет заявок99 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требования:

- Ж/М.‚ Возраст 23 - 35 лет;

- Высшее образование;

- Знакомство с HTML‚ CSS‚ графическими редакторами‚UML‚ блок схемы алгоритмов‚ Java Script‚ Flash‚ и т.п.;

- Опыт работы в крупном интернет проекте от 1 года;

- организаторские навыки;

- Умение быстро реагировать на ситуацию.

Обязанности:

- Контроль всех вопросов‚ связанных с продукцией: цены‚ акции‚ описание‚ характеристики;

- Общается с производством‚ координация технических моментов;

- Координация запуска новых товаров

- Снятие с продаж старых товаров;

- Отслеживание соответствий цен на позициях для разных проектов;

- Курирование вопросов‚ связанных с набором стилей/шаблонов дизайна для различных изделий‚ обеспечение актуальности стилей;

- Организация функционального тестирования;

- Общение с партнерами‚ поставщиками.

Условия:

- График 5/2 с 10:00 - 19:00 ч.;

- Место работы: м.Каширская/Варшавская. Наличие бесплатной корпоративной маршрутки от/до м.Варшавская;

- Зар/плата: от 30000 до 40000;

- Оформление по ТК‚ отпуск (28 к/д)‚ больничные‚ испыт.‚ срок - 3 месяца;

- Работа в дружном коллективе;

- Крупная компания‚ лидер в своем сегменте рынка.

Для связи: Кувшинова Светлана

Телефон: (495) 6019582 (123)

[email protected]

13 лет назад
Photoholding2010
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Программист Magento

    $250

    Срочно требуется специалист с опытом коммерческих проектов на magento commerce. Поддержка существующих и разработка новых проектов. Пример задачи по поддержке - обновление магазина с установленными модулями до последней стабильнйо версии magento.

    Magento
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист для интернет-магазина

    Требуется в интернет-магазин товаров для новорожденных Giraffo.ru специалист для обновления еженедельных остатков по товарам. Т.е. каждый понедельник необходимо сверять все остатки которые присылают поставщики и соответственно изменять в магазине. Жду предложений по цене!!!!

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Консультант по оптимизации и продвижению

    Интернет-магазину требуется консультант по оптимизации и продвижению сайта. Сейчас многие конторы предлагают - оплата за результат. Мы именно так и хотим - но всю работу делаем мы! Вы - консультируете.

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист по Prestashop

    Ищу специалиста по Prestashop, для создания интернет магазинов, приветствуются также знание других систем для интернет коммерции как Magento, или Joomla с Vurtuemart. Присылайте сразу ссылки на сделанные работы или портфолио. Ответы без опыта работы или ...

    Prestashop
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочно! Нужен программист

    Розничный интернет-магазин Cue.Ru товаров для бильярда и покера, имеющий богатую историю и нехилый контент, приглашает на удаленную работу опытного программиста вэб-сайтов (HTML, PHP). С навыками работы с интернет-магазинами, располагающими широкими диапазоном функций, в т.ч. нестандартных. Задачи: - ...

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер для интернет магазина

    $250

    Требуется дизайнер для поддержки интернет магазина. Создание банеров, промо акций,работа с отделом маркетинга. Проект новый, но интересно работать с одним человеком на регулярной основе. Работа в соответствии с медиа планами - т.е. не требуется ...

    Интернет-магазины18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Magento Commerce: Senior Developer

    Для работы в интернет-магазине требуется программист с опытом работы с Magento Commerce. Удаленка, фуллтайм. Требование по сути только одно - минимум год опыта программирования под magento. От вас нужно: краткое резюме (как зовут, где найти, где учился-работал), ссылки ...

    Magento
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • IT-Руководитель

    Новый интернет-ресурс коллективных покупок (collective buying) приглашает на замещение вакантной должности руководитель IT- проета. Ресурс предоставляет скидки 50-90% на покупки в магазинах, посещение ресторанов, клубов, театров, развлекательных центров и пр. Обязанности: * Разработка ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вебмастер для всесторонней работы с веб-магазином

    $500

    На постоянную удалённую работу требуется веб-мастер для всесторонней работы с интернет-магазином Необходимо знание (как минимум на среднем уровне) - PHP, MySQL - HTML, CSS, JavaScript Работа заключается в развитии и поддержании интернет магазина, -это означает, что в ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад