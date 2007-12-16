Разработка Интернет-магазина (без онлайн продаж)

$400
Интернет-магазиныЗакрыт6 заявок187 просмотров
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Добрый день всем,

Требуется сделать несложный, но своеобразный интернет-магазин,

Подробное ТЗ (измененное) во вложении, база данных есть и полностью работоспособна (MSSQL),

платформа реализации - предпочтительнее ASP, но возможно и PHP.

От вас жду конкретного ответа по ТЗ - план работ, сроки и стоимость каждого этапа.

Оплата 30% после завершения каждого этапа (код можно не отдавать, крутится на вашем хостинге, коннектится к моей базе)

Оставшиеся 70% по завершению всего проекта.

Выдержка по срокам - допускается 1,5х увеличение от заявленных (убедительная просьба на это не расчитывать).

Отставание от графика более чем два раза, кормление завтраками, невразумительное выпадание из онлайна более чем на 5 дней - разрыв отношений. Поэтому прошу адекватно оценить свою нагрузку.

(Поймите правильно, мне нужен рабочий сайт, в оговоренные сроки, а не их плавное сползание в бесконечность).

Занятие проектом не менее 5-ти дней в неделю, с обсуждением сделанного, и постановкой следующих пунктов. Онлайн от себя гарантирую. Предпочитаемое время контактов 21-24 часа. (Днем вопросы тоже можно задавать).

Ищу исполнителя, для которого данная задача будет не в новинку. (в частности опыт работы с БД с достаточно сложными запросами, перекрестные запросы и др), айакс и др. Портфолио с похожими проектами обязательно.

Сразу хочу сказать готовые шаблоны и КМС врядли помогут.

Проработка проекта нужна достаточно качественная, то есть подход "раз-два и готово" не подойдет.

Цену прошу сразу выставлять адекватную. Предпочтение Украинским фрилансерам.

Жду от вас предложений, пожалуйста достаточно подробных, план работ, основные этапы, стоимость. Можно сразу на почту dims @ meta. ua

16 лет назад
Dimss
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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