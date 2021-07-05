Редактирование, доработка сайта на Yii2. Исправление нескольких багов.

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки1903 просмотра

Есть сайт интернет-магазина на Yii2.

Необходима доработка сайта и исправление нескольких багов и кривой верстки.

Примеры.

Баги:

- У товаров можно добавлять дополнительный параметр, который влияет на конечную стоимость. На карточке товара стоимость добавляется верная, в корзине – другая.

- На сайте можно создавать промо-коды на скидку. Можно указать, на какие товары будет действовать скидка, на какие не будет. Сейчас при выборе товаров изменения не сохраняются. Промо-коды действуют на все товары. Функционал был реализован, только по какой-то причине сломался.

Доработки:

- По мотивам первого бага выше. Необходимо добавить на сайт возможность добавления своих параметров, задавать им название и варианты и стоимость.

Кривая верстка:

- При использовании маркированного списка в описании карточки товара, шрифт делается большим и жирным.

Ищу ответственного человека, который не имеет привычки пропадать на несколько дней

Yii
4 года назад
evgbizz
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Михаил
 
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