Требуется разработка дропшиппинг магазина аксессуаров на платформе Shopify, а также создание приложения для этого магазина. Рассматриваются только частные специалисты. Необходимо предоставить примеры работ (от 2 штук).
Редактирование, доработка сайта на Yii2. Исправление нескольких багов.
Есть сайт интернет-магазина на Yii2.
Необходима доработка сайта и исправление нескольких багов и кривой верстки.
Примеры.
Баги:
- У товаров можно добавлять дополнительный параметр, который влияет на конечную стоимость. На карточке товара стоимость добавляется верная, в корзине – другая.
- На сайте можно создавать промо-коды на скидку. Можно указать, на какие товары будет действовать скидка, на какие не будет. Сейчас при выборе товаров изменения не сохраняются. Промо-коды действуют на все товары. Функционал был реализован, только по какой-то причине сломался.
Доработки:
- По мотивам первого бага выше. Необходимо добавить на сайт возможность добавления своих параметров, задавать им название и варианты и стоимость.
Кривая верстка:
- При использовании маркированного списка в описании карточки товара, шрифт делается большим и жирным.
Ищу ответственного человека, который не имеет привычки пропадать на несколько дней
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