Есть сайт интернет-магазина на Yii2.

Необходима доработка сайта и исправление нескольких багов и кривой верстки.

Примеры.

Баги:

- У товаров можно добавлять дополнительный параметр, который влияет на конечную стоимость. На карточке товара стоимость добавляется верная, в корзине – другая.

- На сайте можно создавать промо-коды на скидку. Можно указать, на какие товары будет действовать скидка, на какие не будет. Сейчас при выборе товаров изменения не сохраняются. Промо-коды действуют на все товары. Функционал был реализован, только по какой-то причине сломался.

Доработки:

- По мотивам первого бага выше. Необходимо добавить на сайт возможность добавления своих параметров, задавать им название и варианты и стоимость.

Кривая верстка:

- При использовании маркированного списка в описании карточки товара, шрифт делается большим и жирным.

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