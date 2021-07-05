Требуется помощь с версткой и адаптацией дизайна интернет-магазина на Opencart 3. Необходимо сверстать адаптивный дизайн, аналогичный существующему на Opencart 1.5, с переносом и настройкой модулей. Важно, чтобы новый сайт корректно отображался как на ПК, так и на мобильных устройствах.