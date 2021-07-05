Нужно разработать дропшиппинг магазин аксессуаров на платформе Shopify. Также нужно разработать App для этого магазина.

Пожалуйста, присылайте в личку или прикрепляйте к ответу на проект примеры своих работ (от 2 шт). Рассматриваем только частных специалистов, не агентства. Спасибо.