Здравствуйте, необходимо разработать ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН для продажи товаров для животных что нужно - логотип - дизайн - верстка - CMS с интеграцией CRM - наполнение товарами около ...
Создание сайта
Требуются услуги по созданию сайта.
Здесь размещаю предварительное техзадание, которое будет дополняться по мере увеличения требований.
Требуется изначально простой сайт для вывода фото ассортимента товара с кратким описанием, соответствующий моим требованиями по переходам и представлении фото.
Дополнение сайта фото, текстами, удаление информации должно осуществляться мною.
Сайт должен быть адаптирован к просмотру на компьютере, телефоне, планшете.
Через некоторое время понадобится развитие этого сайта до сайта, обладающего простейшими функциями интернет-магазина - каталог, прием заказов, корзина. оплата, рассылка и т.п. Необходимость этого выявится при работе.
В дальнейшем понадобится еще несколько аналогичных сайтов. Количество сейчас неизвестно, предполагаю до десяти. Все сайты должны будут быть связаны в административную базу управления для контроля движения товаров.
От исполнителя требуется поддержка, исправление ошибок, внесение новых функций.
При отработке страницы до готовности исполнитель передает по требованию заказчика всё управление, исключающее доступ исполнителя.
На этом работа не заканчивается.
Особо оговариваю - стандартный сайт интернет-магазина не интересует. По крайней мере на начальном этапе. Интернет-магазин понадобится позднее, и его вид и функционал станет понятным после работы с простейшими сайтами.
Исполнитель должен обладать навыками интеграции веб-сайта и баз данных управления торговля-склад, защиты данных...
Оплата будет производится по факту исполнения работы по введению в действию какой-либо функции. Функция начинает работать на сайте, вы получаете оплату. Никаких авансов не будет. Будет, надеюсь, долгосрочная работа по созданию веб-сервиса. Стоимость оговаривается заранее, при несогласии сторон исполнитель передает все права заказчику.
Если вы не обладаете опытом и знаниями для создания и администрирования сложного веб-сервиса, предлагайте свои услуги по одностраничнику. пока этого достаточно.
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