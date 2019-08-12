Интернет магазин с товарами для животных "Косточка"

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Закрыт25 заявок270 просмотров

Здравствуйте,

необходимо разработать ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН для продажи товаров для животных

что нужно

- логотип

- дизайн

- верстка

- CMS с интеграцией CRM

- наполнение товарами около 3тыс позиций

- SEO оптимизация

нравиться такое оформление https://vetapteka-litarova.com.ua/

6 лет назад
Anat-BorysenKo
50 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров