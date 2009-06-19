Установка готового модуля на движок OsCommerce

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен4 заявки162 просмотра

Требуется установить готовый модуль новостной ленты на движок OsCommerce.

16 лет назад
ukrinternet
Евгений 
44 года
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

mishasaz
S. Misha 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Отличный специалист! Сделал всё красиво, грамотно, предложил свои варианты и виденье задачи, чем очень помог! Рекомендую как отличного специалиста и приятнейшого в общении человека!
Четко сформулированное ТЗ. Своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

mishasaz
S. Misha 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад