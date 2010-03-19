Закончить почти готовый интернет магазин.

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Закрыт1 заявка210 просмотров

СРОЧНО НУЖЕН ЧЕЛОВЕК.

ПИШИТЕ НА СКАЙП vadim_germany

Надо срочно доустановить магазин на основе CMS oscommerce. Два языка для магазина, 1 для админки.

Надо было установить 7 модов, таких как защита от спама, автоматическая сортировка товаров, прием пейпал.

Все они уже есть и выложены в бесплатном виде, программировать их не неадо.

Аналоги этого магазина

http://lacoupedor.com/

http://lutterloh.net/russland/index.html

Пишите пожалуйста срок выполнения работы и цену.

Прошу писать только тех, кто сможет доделать этот магазин полностью.

Дизайн уже есть.

Надо после установки проверить работоспособность всех функций.

Вот описание работы предидущего фрилансера.

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Привет, их сервер дальше не работает и что еще хуже mysql сервер тот что ты дал тоже.

Это плохо так как я не знаю когда теперь в сети появлюсь и смогу работать, но знаю что не скоро.

Я залил скрипт на сервер в подкаталог /shop/

Скрипт + базу + обьяснения залил сюда - http://www.multiupload.com/f3hcn6aiy2

Еще продублирую

1. Заливаем базу osc_luterloh_db.sql.

2. Заливаем скрипт из папки OSC_LUTERLOH\

3. В файлах includes\configure.php и admin\includes\configure.php, прописываем нужные пути и настройки подключения к базе

4. Файл ".htaccess" (45 строка)

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RewriteBase /VADIMSHOP/

Если скрипт знаходится в корневом каталоге (http://luterloh.com/)

Менем ее на:

RewriteBase /

Если скрипт находится в подкаталоге (например http://luterloh.com/shop/)

Меняем ее на:

RewriteBase /shop/

Все аддоны работают, проверял, единственное надо набить товар - не набивал поскольку у меня уже нет возможности, + там все равно надо же на турецком описание вводить

Еще надо будет в языковых турецких файлах поменять некоторые константы, так как по умолчанию пакет я поставил, но к аддонам что додавались - турецкого нету, потому они на англ.

Кнопки все есть, но если понадоблятся какие то , то в папке с турецкими кнопками есть файл button.psd - шаблон кнопки в фотошопе.

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MySQL
15 лет назад
texas-holdem
Комаров 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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