Надо сделать интернет-магазин. Дизайн взять здесь http://osc3.template-help.com/zencart_20850/index.php?main_page=index, поставить на движок, в котором можно реализовать функционал изложенный в приложении. Жду от вас предложений с ценой и сроками.
Закончить почти готовый интернет магазин.
СРОЧНО НУЖЕН ЧЕЛОВЕК.
ПИШИТЕ НА СКАЙП vadim_germany
Надо срочно доустановить магазин на основе CMS oscommerce. Два языка для магазина, 1 для админки.
Надо было установить 7 модов, таких как защита от спама, автоматическая сортировка товаров, прием пейпал.
Все они уже есть и выложены в бесплатном виде, программировать их не неадо.
Аналоги этого магазина
http://lutterloh.net/russland/index.html
Пишите пожалуйста срок выполнения работы и цену.
Прошу писать только тех, кто сможет доделать этот магазин полностью.
Дизайн уже есть.
Надо после установки проверить работоспособность всех функций.
Вот описание работы предидущего фрилансера.
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Привет, их сервер дальше не работает и что еще хуже mysql сервер тот что ты дал тоже.
Это плохо так как я не знаю когда теперь в сети появлюсь и смогу работать, но знаю что не скоро.
Я залил скрипт на сервер в подкаталог /shop/
Скрипт + базу + обьяснения залил сюда - http://www.multiupload.com/f3hcn6aiy2
Еще продублирую
1. Заливаем базу osc_luterloh_db.sql.
2. Заливаем скрипт из папки OSC_LUTERLOH\
3. В файлах includes\configure.php и admin\includes\configure.php, прописываем нужные пути и настройки подключения к базе
4. Файл ".htaccess" (45 строка)
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RewriteBase /VADIMSHOP/
Если скрипт знаходится в корневом каталоге (http://luterloh.com/)
Менем ее на:
RewriteBase /
Если скрипт находится в подкаталоге (например http://luterloh.com/shop/)
Меняем ее на:
RewriteBase /shop/
Все аддоны работают, проверял, единственное надо набить товар - не набивал поскольку у меня уже нет возможности, + там все равно надо же на турецком описание вводить
Еще надо будет в языковых турецких файлах поменять некоторые константы, так как по умолчанию пакет я поставил, но к аддонам что додавались - турецкого нету, потому они на англ.
Кнопки все есть, но если понадоблятся какие то , то в папке с турецкими кнопками есть файл button.psd - шаблон кнопки в фотошопе.
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