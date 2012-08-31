Нужна помощь в настройке VPS

  1. Биржа фриланса
  2. Хостинг
Закрыт12 заявок146 просмотров

Зерагались на hetzner.de.

CentOS 6.3 + Plesk

Домен есть.

У программиста готов тестовый сервер. Нам надо его перенести на hetzner.

Не можем понять что где прописывать. Нужна помощь.

CentOS
13 лет назад
ZADEL
Егор 
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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