Перенести сайт с хостинга на vds

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Хостинг
Завершен6 заявок132 просмотра

Есть сайт на хостингах с работой проблем нет, хочу опробовать как будет работать на vds, но столкнулся со сложностями при переносе. http://37.230.116.116/ вот что выдает

Кто может помочь?

13 лет назад
Novelo
Павел 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ozz1k
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Люблю иметь дело с профессионалами, как Никита. Быстро, чётко и качественно выполнена поставленная задача по переносу сайта на vds сервер. Получил развернутые ответы на вопросы по техническим аспектам. Никита, огромное спасибо, буду обращаться еще!
Хороший заказчик, все четко объяснил, будем работать в будующем

Заявки фрилансеров

ozz1k
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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