Внимание уделить скорости на сайте битрикс бизнес версии. Планируем взять впс. Сейчас находимся на хостинге в панели производительности стоит 30, все параметры на ура, но страницы грузятся долго. Для сравнения установили на виртуальный хостинг ukraine.com.ua ...
Персональный домен для blogspot.com
у гугла есть возможность подключить свой домен вместо их, т.е. вместо moyblog.blogspot.com сделать moyblog.ru
эта процедура расписана, http://support.google.com/blogger/bin/static.py?hl=ru&ts=1233381&page=ts.cs
но не для всех регистраторов.
у меня наунет и с ним не получается, а сами они не хотят помогать, может кто знает как сделать?
скрин текущих настроек прилагаю,
ns стоят их (dns1.naunet.ru, dns2.naunet.ru)
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