Персональный домен для blogspot.com

у гугла есть возможность подключить свой домен вместо их, т.е. вместо moyblog.blogspot.com сделать moyblog.ru

эта процедура расписана, http://support.google.com/blogger/bin/static.py?hl=ru&ts=1233381&page=ts.cs

но не для всех регистраторов.

у меня наунет и с ним не получается, а сами они не хотят помогать, может кто знает как сделать?

скрин текущих настроек прилагаю,

ns стоят их (dns1.naunet.ru, dns2.naunet.ru)