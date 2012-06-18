Перенести 2 сайта со старого хостинга

За нагрузку на базу данных были выключены 2 сайта на хостинге петерхост.

Сайты на движке DLE.

первый be-ok.ru (база данных 1.2 ГБ, таблиц 45, строк 1,027,180)

второй myskach.ru (база данных 243.6 МБ, таблиц 31 строк 177,063)

по нагрузкам CPU и БД во вложении картинки.

Задача:

1) найти куда их можно перенести на какой хостинг или куда - чтобы и нагрузку держало и по финансам было оптимально. Если знаете то указывайте цену за хостинг

2) Перенести эти сайты на новый хостинг и настроить их - чтобы работало.

3) Оптимизировать по возможности по нагрузки.

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Укажите цену ваших услуг - под ключ - т.е. выполнение 1-2 (3) пунктов - полный перенос, чтобы все работало на новом хостинге и проблем не было по нагрузке и отключению.

Укажите ваш опыт и укажите цену за хостинг куда будем переезжать - что вы рекомендуете где это будет надежно работать и не за дорого. Причем именно не за дорого - я понимаю что можно взять космический сервер и все будет в шоколаде, но нафиг тогда не нужны эти сайты - про них проще забыть тогда. Нам нужен хостинг или что-то еще за разумные деньги.

Оплата сразу по факту работ, wmz или wmr