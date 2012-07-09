Починить связку nginx+php-fpm+wordpress

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Завершен2 заявки137 просмотров

Периодически страницы не отдаются, php-ошибки никакой нет. В логах всплывает 2 типа ошибок:

2012/07/05 13:16:41 [error] 21521#0: *90883 open() "/var/www/nginx-default/50x.html" failed (2: No such file or directory), client: 60.169.78.42, server: hostname, request: "GET /wp-login.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://127.0.0.1:9000", host: "hostname"

[7/7/12 3:16:02 PM] samlowry: 2012/07/05 13:38:28 [error] 21523#0: *91860 readv() failed (104: Connection reset by peer) while reading upstream, client: 107.22.155.252, server: hostname, request: "GET /tag/skolioz/ HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://127.0.0.1:9000", host: "hostname"

Помогите настроить!

NginxPHPWordPress
13 лет назад
swapper
45 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

mizer911
Михаил 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Качественно выполнил задачу по поиску и исправлению ошибки.
Было приятно поработать с ларри . рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

mizer911
Михаил 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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