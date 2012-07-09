Внимание уделить скорости на сайте битрикс бизнес версии. Планируем взять впс. Сейчас находимся на хостинге в панели производительности стоит 30, все параметры на ура, но страницы грузятся долго. Для сравнения установили на виртуальный хостинг ukraine.com.ua ...
Починить связку nginx+php-fpm+wordpress
Периодически страницы не отдаются, php-ошибки никакой нет. В логах всплывает 2 типа ошибок:
2012/07/05 13:16:41 [error] 21521#0: *90883 open() "/var/www/nginx-default/50x.html" failed (2: No such file or directory), client: 60.169.78.42, server: hostname, request: "GET /wp-login.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://127.0.0.1:9000", host: "hostname"
[7/7/12 3:16:02 PM] samlowry: 2012/07/05 13:38:28 [error] 21523#0: *91860 readv() failed (104: Connection reset by peer) while reading upstream, client: 107.22.155.252, server: hostname, request: "GET /tag/skolioz/ HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://127.0.0.1:9000", host: "hostname"
Помогите настроить!
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