Необходимо подобрать хостинг и настроить. Битрикс

Внимание уделить скорости на сайте битрикс бизнес версии. Планируем взять впс. Сейчас находимся на хостинге в панели производительности стоит 30, все параметры на ура, но страницы грузятся долго. Для сравнения установили на виртуальный хостинг ukraine.com.ua - страница товара грузится 2.5 сек (на текущем более качественном хостинге 4 секунды).

Вот сайт - moipokupki.com.ua.

От вас - совет какой тариф, какого хостинга, настройка впс

Смотрю в сторону

http://www.hetzner.de/en/hosting/produkte_webspace/level19

http://ru.hetzner.com/hosting/produkte_vserver/vq12

Сейчас нахожусь на таймвебе тариф интерно, говорят что сайт нагружает сервер