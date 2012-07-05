Переезд на новый хостинг

В данный момент закончился оплаченный виртуальный хостинг, но продлевать его не хочется, потому что имеет место недовольство хостером (РБК, он же Хостинг-центр).

Причины:

- неадекватная стоимость

- в разгар сезона постоянные ругачки о превышении ресурсов (при том, что речь идет о маленьком интернет магазине, в котором не более 10 наименований товара, количество заказов в пиковые дни не больше 50)

- имелись проблемы с вирусами. По заключению специалиста с этого сайта, уязвимость была со стороны хостера, который, естественно, все отрицает. Повторения не хочется.

Требуется проконсультировать по этой теме, посоветовать новый виртуальный хостинг, помочь с переездом.