Переезд на новый хостинг

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Закрытнет заявок89 просмотров

В данный момент закончился оплаченный виртуальный хостинг, но продлевать его не хочется, потому что имеет место недовольство хостером (РБК, он же Хостинг-центр).

Причины:

- неадекватная стоимость

- в разгар сезона постоянные ругачки о превышении ресурсов (при том, что речь идет о маленьком интернет магазине, в котором не более 10 наименований товара, количество заказов в пиковые дни не больше 50)

- имелись проблемы с вирусами. По заключению специалиста с этого сайта, уязвимость была со стороны хостера, который, естественно, все отрицает. Повторения не хочется.

Требуется проконсультировать по этой теме, посоветовать новый виртуальный хостинг, помочь с переездом.

13 лет назад
lopig
Игорь 
41 год
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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