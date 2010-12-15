На моем виртуальном сервере было 3 сайта, вчера, по странному стечению обстоятельств сервер был переустановлен, бэкапов нет, информация по всем трем сайтам была утеряна, теперь вопрос можно ли как то восстановить данные на данном сервере ...
Помочь настроить DNS для домена
Необходимо через альтернативу zoneedit.org настроить dns записи для домена.
Цель - скрыть dns-записи хостера при просмотре через whois.
Оплата: Яндекс
ICQ: семь три семь три два два
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