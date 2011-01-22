Восставить данные после переустановки сервера

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Хостинг
Завершен2 заявки161 просмотр

На моем виртуальном сервере было 3 сайта, вчера, по странному стечению обстоятельств сервер был переустановлен, бэкапов нет, информация по всем трем сайтам была утеряна, теперь вопрос можно ли как то восстановить данные на данном сервере что бы вернуть все 3 сайта к первоначальному состоянию.

14 лет назад
astraloginez
Юрий Петров 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alex_unixoid
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$100
1 день
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Заявки фрилансеров

alex_unixoid
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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