Восставить данные после переустановки сервера

На моем виртуальном сервере было 3 сайта, вчера, по странному стечению обстоятельств сервер был переустановлен, бэкапов нет, информация по всем трем сайтам была утеряна, теперь вопрос можно ли как то восстановить данные на данном сервере что бы вернуть все 3 сайта к первоначальному состоянию.