Требуется установит Opencart на хостинг. Произвести основные настройки, чтобы можно было заниматься добавлением товара в каталог и прочее. В дальнейшем скорее всего потребуется доработка по функционалу. Пишите, предлагайте свои расценки.
Восставить данные после переустановки сервера
На моем виртуальном сервере было 3 сайта, вчера, по странному стечению обстоятельств сервер был переустановлен, бэкапов нет, информация по всем трем сайтам была утеряна, теперь вопрос можно ли как то восстановить данные на данном сервере что бы вернуть все 3 сайта к первоначальному состоянию.
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