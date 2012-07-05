Поставить сайт на VDS

у гугла есть возможность подключить свой домен вместо их, т.е. вместо moyblog.blogspot.com сделать moyblog.ru эта процедура расписана, http://support.google.com/blogger/bin/static.py?hl=ru&ts=1233381&page=ts.cs но не для всех регистраторов. у меня наунет и с ним не получается, ...