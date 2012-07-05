Внимание уделить скорости на сайте битрикс бизнес версии. Планируем взять впс. Сейчас находимся на хостинге в панели производительности стоит 30, все параметры на ура, но страницы грузятся долго. Для сравнения установили на виртуальный хостинг ukraine.com.ua ...
Поставить сайт на VDS
Надо поставить сайт на виртуальный хостинг. Сайт написант на perl. Оплата будет после выполненной работы.
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