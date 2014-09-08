Анализ наших КП по "контексту"+ Создание нового КП

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен7 заявок304 просмотра

Добрый день!

1) Хотим проанализировать наши текущие КП по СЕО, директу, гугл. Прикрепляю 2 файла

2) Создать КП по лендингам.

11 лет назад
Natalia-V
Наталья 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

knockie
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$40
10 дней
Продолжаем сотрудничать с Андреем. А Андрей, в свою очередь, продолжает нас радовать своим профессионализмом) Спасибо ему! Рекомендую!
Спасибо Наташе за интересные заказы! задания четкие, оплата сразу после выполнения работы. Рекомендую!

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knockie
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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