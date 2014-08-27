Настройка контекстной рекламы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен8 заявок213 просмотров

Требуется профессиональная настройка контекстной рекламы, для привлечения клиентов.

Услуга: Настройка Яндекс.Директ

Нужно получить максимально дешевых клиентов по данной тематике.

Лить трафик будет на лендинг пейдж.

11 лет назад
Dolotok
38 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$90
3 дня
Настроил контекстную рекламу за один день. В результате наш бюджет на рекламу уменьшился примерно на 30% а звонков за сегодня столько же. Хороший специалист. Был очень приятен и вежлив в общении. Вообщем всем рекомендую, кто хочет работать с специалистом своего дела!
Спасибо большое! все отлично!

Заявки фрилансеров

Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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