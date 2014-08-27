Настройка контекстной рекламы

Настроил контекстную рекламу за один день. В результате наш бюджет на рекламу уменьшился примерно на 30% а звонков за сегодня столько же. Хороший специалист. Был очень приятен и вежлив в общении. Вообщем всем рекомендую, кто хочет работать с специалистом своего дела!