Необходимо обучить рекламе Яндекс Директ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт4 заявки181 просмотр

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Меня интересует обучение грамотному проведению рекламы в ЯндексДирект...

Готов оплатить обучение.

Возникла необходимость проведения такой компания как реклама в ЯндексДирект по существующим Интернет-магазинам!

Жду ваших предложений по сотрудничеству!

с/у Щёкин Денис

11 лет назад
DenzelCH
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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