Аудит сайта, повышение конверсии

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homaland5.ru конверсия 0,76% настроена кампания в директе на 6000 ключевиков, 500 кликов в день, заказов 3 в неделю, просьба найти причину низкой конверсии. Сай туже 2ой, доработанный, первый был этот talkhoma.ru, с тем же показателем конверсии
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