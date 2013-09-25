Аудит сайта, повышение конверсии

$50
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homaland5.ru конверсия 0,76% настроена кампания в директе на 6000 ключевиков, 500 кликов в день, заказов 3 в неделю, просьба найти причину низкой конверсии. Сай туже 2ой, доработанный, первый был этот talkhoma.ru, с тем же показателем конверсии

10 лет назад
klvovna
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад