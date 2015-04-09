Директ

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен1 заявка113 просмотров

настроить директ рекламную компанию по пенопласту.

200-300 объявлений.

10 лет назад
Dmitry2255
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

profi_kontext
Екатерина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад
$70
2 дня
Отлично выполнена работа , созданы грамотные объявления в договоренный срок. изменения были внесены оперативно после проверки и доработки ! Спасибо за работу! Были даны рекомендации по дальнейшей работе с яндексом и сайтом. Рекомендую.
Дмитрий, хороший заказчик! Оплата своевременная, оперативная обратная связь! С удовольствием, продолжу сотрудничество!

Заявки фрилансеров

profi_kontext
Екатерина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Настройка и ведение контекстной рекламы

    $1000

    Есть задача: необходимо настроить контекстную рекламу, и получать Вам за это деньги. Деньги за настройку не плачу, плачу деньги за лиды. Готов платить 150-200 руб за целевой лид (заполнена форма, отправлено эл.письмо, сделан телефонный ...

    Контекстная реклама8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработать контекстную рекламу на мясной магазин

    $100

    Сайт http://xn--24-6kcpfbtqh8dj4i.xn--p1ai/ Магазин занимается продажей деликатесов из конины халяль в г. Уфа. Осуществляет поставку также в другие города. В ближайшие дни сайт будет доработан и запущен. Что нужно ...

    Контекстная реклама11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Яндекс.Директ

    $30

    Добрый день! Нужно сделать РК. Список ключей сформирован и представлен. Прикладываю файлом. Нужно две РК по поиску и РСЯ. Оплата по факту выполнения. Прям супер ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Кампания в Яндекс.Директ

    Требуется настройка директа под лэндинг. Также в будущем может потребоваться Таргет.Мэйл. Возможно долгосрочное сотрудничество. Жду предложений по ценам и вариантам работы.

    Контекстная реклама17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка Яндекс.Директ

    $130

    Добрый день, дорогие исполнители! Нуждаемся в хорошем директологе, который сможет настроить нам крутую РК. Прошу в скайп не стучать, сам выберу исполнителя и напишу) Более подробное задание в ...

    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Контекстная реклама на Яндексе для туристического сайта

    $170

    Задачи: Отредактировать и сформировать рекламные компании на Яндексе, подстроитьпоисковые фразы под целевые страницы сайта для туристической компании. Главная цель, повышение конверсии сайта!

    Контекстная реклама13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка GA и ЯМ

    Привет, Задача стоит следующая, есть проект на 2 локации, нужно разделить трафик в GA и ЯМ и проверить корректность целей. Прошу обращаться, только если у вас есть опыт. ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • SEO оптимизация интернет-магазина

    Требуется аудит и продвижение интернет-магазина, специфика - электротехническое оборудование. Работа поэтапная, планируется долгосрочное сотрудничество. Жду развернутых предложений по продвижению, включающих цену поднятия в топ по запросам различного ...

    Контекстная реклама30 заявок
    Закрыт
    10 лет назад