Настройка передачи данных GTM -> Analytics -> Adwords

Есть сайт под вордпрессом, GTM настроен.

Данные ecommerce видны в Datalayer, GTM их видит и отрабатывает через RegEx. Но далее они цифры не передаются, может из за разной валюты, может из за чего еще.

Надо настроить связку GTM -> Analytics -> Adwords, а также произвести аудит всех остальных целей.

URL проекта дам в личку. Сайт малостраничный, всего 10 продуктов.

Оплата paypal или WMR в течение суток после окончания работы.

Предоплаты нет, репутация позволяет.