Создать и настроить РК Я.Директ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен1 заявка140 просмотров

Неоходимо создание и настройка эффективной рекламной кампании в Яндексе. Запросы + посадочные страницы готовы. Оплата по факту (WMR, Сбер).

9 лет назад
Canada-pro
Юлия 
45 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

dima_maltseff
Дмитрий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$50
3 дня
Дмитрий, действительно, отличный специалист! Именно из тех, который долго ищут, а потом долго с ними работают. Точен, прозрачно честен, безупречно пунктуален, всегда держит в курсе каждого этапа своей работы, что полностью исключает психологический дискомфорт от работы с "новым" исполнителем. Смело рекомендую и буду обращаться еще!
Юлия - отличный заказчик! Рекомендую! 1)Человек приятный в общении. 2)На связи. 3)Задача поставлена четко. 4)Конструктивный диалог по сомнительным моментам в работе. 5)Оплата полностью и в срок. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

dima_maltseff
Дмитрий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад