Создать и настроить РК Я.Директ

Дмитрий, действительно, отличный специалист! Именно из тех, который долго ищут, а потом долго с ними работают. Точен, прозрачно честен, безупречно пунктуален, всегда держит в курсе каждого этапа своей работы, что полностью исключает психологический дискомфорт от работы с "новым" исполнителем. Смело рекомендую и буду обращаться еще!