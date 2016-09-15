Создать кампанию в директе

Необходимо создать и грамотно настроить рекламную кампанию в Google Adwords. Нужен человек разбирающий. Также нужен от вас постоянный доступ (skype). Рекламная компания в Яндексе Директе уже имеется. Цену не загибайте. Рассмотрим кандидата для настройки для других сайтов
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создать компанию в директе
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