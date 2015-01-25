Специалист по СЕО и контекстной рекламе

Срок до вечера. Нужно будет на мой аккаунт в Яндексе повесить компанию. 20 ключей. Требуется грамотная настройка. Сумма Ваша
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы занимаемся созданием интернет-магазинов для себя ( не веб студия), нам нужен человек в комманду, который возьмёт на себя направление: контекстная реклама и сео. В обязанности будет входить: создание рекламных компаний в яндексе и гугле, ведение этих компаний, внутренняя оптимизация сайтов, внешнее продвижение. Нужно будет вникать в каждый интернет-магазин, по каждому товару осуществлять свою стратегию ( что б контекст, оптимизация и продвижение работали в унисон). Основной объём работы будет при запуске нового проекта( планируем запускать много), оплата договорная, готовы услышать Ваши предложения.
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