Требуется написать статьи для сайта и рекламные тексты.

1)Уникальное описания для сайта и статьи столярной тематики и по изготовлению мебели и резьбе по дереву

-Как работаем

-О нас

-О дереве и мебели из дерева

-элитная мебель под заказ

-приоритеты работы с нами

-от эскиза к изделию

-стоимость изделий

2)Уникальные тексты 10 штук для объявлений на бесплатных досках объявлений

3)Написать наборы ключевых фраз для поисковиков и сео 200 шт. (по 2-3 слова в одной фразе)