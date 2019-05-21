Ведение рекламной кампании в Google Ads и Яндекс Директ

$80
Контекстная рекламаЗавершен1 заявка155 просмотров
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Добрый день, кампания занимается ремонтом санузлов под ключ. Необходимо создание кампании с нуля в Директ и Ads. Поисковая система, РСЯ/КМС, ретаргетинг/ремаркетинг.

5 лет назад
DMS_
Вера 
35 летБеларусь
8 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
gloomy159
Илья 
30 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
7 дней назад
5 лет назад
$80
51 день
WMZ
Приятный исполнитель, всегда на связи, правки вносит оперативно. Работаем дальше.
Приятно работать. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество. 10 баллов!
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