Написать эссе

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Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт6 заявок456 просмотров
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Эссе на тему «Цикл разработки ПО. Роль меня, как тестировщика, в этом процессе».

для поступления в школу тестировщика.

3 года назад
guest_16135343890138
3 года в сервисе
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3 года назад