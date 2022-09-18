Требуется разработка программы на одном из языков: Delphi, C++, C или VBA. Задача включает внесение уже подготовленных вычислений. Необходимо учитывать контрольные задачи и тесты для проверки работы программы.
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