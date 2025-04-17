Ищутся авторы для написания коротких статей (2-3 минуты) на разные темы, включая бытовые лайфхаки и бизнес. Проект ReadQuick предлагает удобную платформу для работы. Рассматриваются новички. Оплата за килознаки, возможны разные способы расчетов.
AI-копірайтер
Шукаю людину, яка:
Вміє складати ефективні промпти для AI та отримувати якісний, зрозумілий і природний англомовний текст
Має розуміння структури контенту для вебсторінок
Вміє аналізувати пошукову видачу (SERP) і підлаштовуватись під наміри користувача
Розуміє, яку інформацію очікує побачити користувач на сторінці
Обсяг роботи: щонайменше 100 текстів. Роботи багато, тому шукаю людину для довгострокової співпраці.
У першому повідомленні обов’язково вкажи:
Якими AI-інструментами користуєшся
Приклади своїх робіт (портфоліо або посилання)
Вартість за 1000 слів або іншу зручну одиницю (відповіді без зазначеної вартості не розглядатиму)
Почни своє повідомлення зі слова AI
Усі тексти перевірятиму через originality.ai.
Якщо маєш релевантний досвід — пиши, буду радий поспілкуватися!
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