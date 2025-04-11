Переклад текстів з англійської на українську

$25
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Открыт13 заявок123 просмотра

“Потрібно написати 5 статей на тему здорового способу життя, кожна стаття — до 1500 слів. Важливо: тексти повинні бути оригінальними, добре структурованими та відповідати вимогам SEO (використання ключових слів, метаописів). Потрібен досвід у написанні текстів на медичні або здоров’я теми. Термін виконання — 7 днів. Бюджет — 1000 грн за кожну статтю.”

Написание статей
18 дней назад
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Заявки фрилансеров

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