Англоязычные статьи от носителей языка.

Необходимо написание недорогих SEO статей на техническую тематику (металлообрабатывающее оборудование). Предварительный объём около 100к (выполнение по частям). Просьба в заявке указывать стоимость за 1000 знаков в WMR.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимы тексты на сайт, с ключами, обязательно необходимо написание текстов именно носителями английского. Тематика музыка.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте! Нужны тексты для сайта, посвященного психологическому консультированию, коучингу и т. д. Более подробное ТЗ – в приложении. Выбранному кандидату будут предоставлены ключевые слова и прочая информация. КАНДИДАТЫ, НЕ ОТВЕТИВШИЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ, НЕ СЧИТАЮТСЯ ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо по ресурсу dc.adamant.ua: 1. аудит; 2. оптимизация текстов (написание новых/частичная замена) и мета-тегов страниц под поисковики. в дальнейшем (быть может с Вашим участие) планируется регулярные меры по удержанию в ТОП-10 по Гуглу и Яндексу. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ В ПОИСКОВИКАХ ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Мне необходим специалист, способный создать ТЗ крупного туристического портала (с интеграцией системы Само-тур). На основе данных, предоставленных клиентом необходимо написать технически грамотное задание. Так же необходимо будет провести анализ Само-тур на предмет доработки ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо составить тексты страниц, такие как: Главная, О сайте и т.д. Пожалуйста указывайте в заявке сколько у вас стоит 1000знаков копирайта.Копирайтинг34 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $10
Написать статью о бассейнах.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется три человека на форум детской тематики (желательно, мамы, которые поделятся опытом). Объем работы небольшой - 10 постов в день, но на постоянной основе.Копирайтинг3 исполнителяЗавершен7 лет назад
- $50
Приветствую, уважаемые фрилансеры! Необходимо придумать название для фирмы. Планируется два направления: - ремонт и отделка помещений; - оптовые продажи светильников. В перспективе, возможно, останется одно, а может параллельно пойдут оба. Нужно звучное название, под которое можно заниматься этими ...Копирайтинг72 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно придумать небольшое описания для большого количества фотографий. Фотографии дизайна квартир. Фотографий много. Желательно базовое знание языка. Описания 200 символов. Пишите цену за 1 описание.Копирайтинг20 заявокЗакрыт12 лет назад
Обязательно чтобы человек был знаком с nail искусством и имел профессиональный опыт. Работа по профилю в настоящее время будет преимуществом. Нужно на постоянно основе размещать новые темы на форуме и вести развернутое обсуждение в них, поддерживать дискуссию ...Копирайтингнет заявокЗакрыт12 лет назад