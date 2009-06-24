Для сайта о деловом английском требуется 8 статей.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка218 просмотров

От Вас жду архив в котором будет 8 текстовых файлов в которых будет текст на английскои и под ним текст на украинском. Объем ДО 1/2 А4, НЕ БОЛЬШЕ

Плачу 100 грн. СРОЧНО! Статьи НЕ должны быть уникальные!!!

1. Приклад ділового знайомства (пример делового знакомства)

2. Ділове спілкування телефоном - правила (деловое общение по телефону - правила)

3. Історія компанії (История компании)

4. Презентація продукту (Презентация продукта)

5. Презентація компанії (Презентация компании)

6. Реклама

7. Звернення щодо працевлаштування (Обращение насчет трудоустройства)

8. Винахід (про щось конкретне) (Изобретение (про что-то конкретное))

16 лет назад
andypoll
34 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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