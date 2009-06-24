Нужно написать небольшие статьи (2000-2500 знаков) под поисковики по заданным фразам. Всего надо написать около 20-25 статей (возможно и больше). В помощь есть большие качественные статьи написанные профессионалами темы. Примеры тем: ...
Для сайта о деловом английском требуется 8 статей.
От Вас жду архив в котором будет 8 текстовых файлов в которых будет текст на английскои и под ним текст на украинском. Объем ДО 1/2 А4, НЕ БОЛЬШЕ
Плачу 100 грн. СРОЧНО! Статьи НЕ должны быть уникальные!!!
1. Приклад ділового знайомства (пример делового знакомства)
2. Ділове спілкування телефоном - правила (деловое общение по телефону - правила)
3. Історія компанії (История компании)
4. Презентація продукту (Презентация продукта)
5. Презентація компанії (Презентация компании)
6. Реклама
7. Звернення щодо працевлаштування (Обращение насчет трудоустройства)
8. Винахід (про щось конкретне) (Изобретение (про что-то конкретное))
Заявки фрилансеров
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