Для сайта о деловом английском требуется 8 статей.

От Вас жду архив в котором будет 8 текстовых файлов в которых будет текст на английскои и под ним текст на украинском. Объем ДО 1/2 А4, НЕ БОЛЬШЕ

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1. Приклад ділового знайомства (пример делового знакомства)

2. Ділове спілкування телефоном - правила (деловое общение по телефону - правила)

3. Історія компанії (История компании)

4. Презентація продукту (Презентация продукта)

5. Презентація компанії (Презентация компании)

6. Реклама

7. Звернення щодо працевлаштування (Обращение насчет трудоустройства)

8. Винахід (про щось конкретне) (Изобретение (про что-то конкретное))