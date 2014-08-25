Контент для сайта

Это наше второе сотрудничество с Климом. И мое мнение остается прежним: 1) Клим - это заказчик, который точно ставит задачу. Я получила подробное ТЗ, в котором были прописаны все пожелания. И проект был немного нестандартным, поэтому выполнять его было интересно! 2) Клим всегда был на связи. 3) Срок был поставлен адекватный, а оплата - достойная и точно в срок! Исходя из этих фактов, рекомендую всем фрилансерам принимать участие в проектах, которые публикует Клим! А я продолжаю надеяться, что наше сотрудничество продолжится.