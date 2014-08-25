Контент для сайта

$100
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Завершен1 заявка123 просмотра

Контент для сайта производителя продукции из пенопласта.

11 лет назад
f0ggy
Клим 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dizbest
Иляна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$80
3 дня
Как всегда всё на высшем уровне! Иляне респект и спасибо :)
Это наше второе сотрудничество с Климом. И мое мнение остается прежним: 1) Клим - это заказчик, который точно ставит задачу. Я получила подробное ТЗ, в котором были прописаны все пожелания. И проект был немного нестандартным, поэтому выполнять его было интересно! 2) Клим всегда был на связи. 3) Срок был поставлен адекватный, а оплата - достойная и точно в срок! Исходя из этих фактов, рекомендую всем фрилансерам принимать участие в проектах, которые публикует Клим! А я продолжаю надеяться, что наше сотрудничество продолжится.

Заявки фрилансеров

dizbest
Иляна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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