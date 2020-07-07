Копирайт 5 текстов для сайта

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Завершен1 заявка152 просмотра

ТЗ прилагается

16 000 символов.

5 лет назад
bossares
Сергей 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

InsomniaOk
Марина 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$56
2 дня
Большое спасибо, работа выполнена отлично!
Спасибо за очередной заказ, своевременную оплату и быструю проверку.

Заявки фрилансеров

InsomniaOk
Марина 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад