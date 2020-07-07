Нужен автор, который хорошо разбирается в компьютерах, hi-tech и всем связанном с этим. Планируем писать рейтинги товаров и инструкции по решению проблем. Объем 50 статей. От вас требуется: - грамотность; - умение ...
Копирайт 5 текстов для сайта
ТЗ прилагается
16 000 символов.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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