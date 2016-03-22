Копирайтинг для стоматологической клиники.

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Закрыт3 заявки215 просмотров

Доброго времени суток!

Ищу копирайтера для написания статей на сайт стоматологический клиники, а также теме beauty, спорт, ЗОЖ , красота. 

Прошу хорошо ознакомиться с общими требованиями к тексту по ссылке - https://docs.google.com/document/d/1F_MfJjh7o9nm94P7DYTAUM35DazGZQ-Vyx4rjg2knAQ/edit?usp=sharing 

 + будет 3-5 ключей и фраз, подробное описание задачи. 

Ваш отчет должен будет выглядеть так - https://docs.google.com/document/d/1dYc-TIKIgb_uiBVVbnITe8xwfta9-DweTp9ZR4UBgzk/edit?usp=sharing

Оплата 40-50 рублей за 1000 з.б.п. 

Написание статей
9 лет назад
Alexandra_Sun
Александра 
33 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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