Написание отзывов о проектах

Предлагаю Вам работу, мне необходимо написать 15 отзывов о интернет казино (для начала, всего нужно штук 50), для размещения на сторонних ресурсах. Пожалуйста, дайте знать о своем решении вы согласны, или же нет. Т.З.

1. Отзывы о казино должны быть уникальными (проверим по ETXT), без стилистических и орфографических ошибок, легко читаться;

2. Размер каждого отзыва должен быть в диапазоне 250-350 символов без учета пробелов;

3. На каждые 2 положительных отзыва, должен приходиться 1 нейтральный. Не допустимы преувеличения, вроде: «наилучший», «прекрасный»;

4. Название казино не пишем, просто казино ABCDE (я потом поменяю на нужное);

5. Не нужно в каждом отзыве писать "большой ассортимент игр", "круглосуточная служба поддержки" и прочие общие фразы, не свойственные клиентам азартных домов. Гораздо лучше, когда в отзыве идет речь о какой-то конкретной игре, акции. Например, "Играю в казино ABCDE уже 2 месяца, особенно понравился слот Игра престолов, там часто выпадают бесплатные вращения и я остаюсь в небольшом, но плюсе..."

6. Возможно, будет гораздо проще написать отзывы зайдя в любое заведение, посмотрев описание, попробовав игрушки в демо версии и без регистрации. Например, на http://goldfishkacasino.com

7. В качестве примера отзывов могу привести http://lestinet.com/site/netvulkan.com но рерайт здесь вряд ли подойдет.

8. Оплата 50WMR/1000 символов без пробелов.

Работа не срочная (за неделю, думаю, справитесь), если раньше - буду этому только рад.