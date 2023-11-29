Написання та розміщення відгуків в Google My Business (google maps)

$139
КопирайтингОткрыт1 заявка4 просмотра
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Нам необхідно написати та розмістити на 3 точках, 66 відгуків за один місяць. Тобто на одну точку, 22 відгуки на місяць, по 1 відгуку на день (якщо враховувати лише робочі дні)

Важливі для нас умови:

Українські акаунти (не індусів, арабів і тд.)

Не нові Акаунти (створені не тиждень тому)

Не повинні бути заспамленими, виглядати органічно

*Бажано щоб регіональність акаунту з якого буде залишатися відгук, співпадав з регіоном точки на карті (якщо акаунт з міста києва, то відгуки він повинен розміщувати саме на київських точках)

Оплата пiсля розміщення відгуку, за умовою видимості відгуку на сторонніх акаунтах або режимі інкогніто.

Перевірка: в робочому фалі ви вносите дату публікації та посилання на відгук, я буду перевіряти з режиму інкогніто чи дійсно відгук розміщено.

Тз для коментарів в робочому файлі, необхідно в першу чергу написати 66 відгуків, та надіслати на погодження, після погодження, відгуки можна розміщувати

21 день назад
Іван
30 летУкраина
месяц в сервисе
Был
20 дней назад
Выбранный исполнитель
Sekt0R
32 годаУкраина
3 месяца в сервисе
Был
8 часов назад
21 день назад
$139
30 дней
UAH
Заявки фрилансеров
Sekt0R
32 годаУкраина
3 месяца в сервисе
Был
8 часов назад
21 день назад
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