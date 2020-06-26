Написать 100 заголовков для статей

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Завершен1 заявка132 просмотра

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5 лет назад
imedvedev
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

kat_happiness
Екатерина 
31 год
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$50
7 дней
Escrow
Каждый заголовок как художественное произведение! Великолепно!
100+ положительных отзывов все-таки не зря) Действительно классный заказчик с профессиональным подходом к работе, интересными задачами и прекрасными коммуникативными навыками. Исключительно довольна сотрудничеством. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

kat_happiness
Екатерина 
31 год
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад