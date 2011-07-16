Написать обзоры к фильмам

КопирайтингЗавершен4 заявки124 просмотра
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Долговременное сотрудничество.

Даю шаблон с перечнем информационных полей (название фильма, режиссер, год, ........ ,обзор) по которому необходимо написать описание к фильмам.

Утром даю список фильмов (4-8 наименований). Вечером получаю от Вас выполненную работу. Оплата по количеству символов без пробелов в информационном поле "обзор". 1,5 WMZ за 1 тис. бп.

Подробное ТЗ скину выбранному исполнителю.

12 лет назад
web_developer_ua
Дмитрий 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Alenkalutsk
Алёна 
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$84
7 дней
Алёна выполнила работу очень качественно и быстро. Все описания уникальные и грамотные. Будем продолжать сотрудничать и далее.
В этот раз сотрудничество с Дмитрием опять принесло только положительные эмоции. Дмитрий постоянно на связи, что очень помогает, если возникают какие-либо вопросы по ТЗ. Оплата своевременная, без каких-либо задержек. Всем рекомендую Дмитрия, как отличного заказчика!
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