Написать отзывы

Необходимо оставить отзывы на яндекс картах и гугл картах для разных регионов страны, чтобы они не были забанены и не были удалены системой (ссылки или как искать - информацию предоставим). Всего отзывов: 120

Оставить по 4 отзыва нужно на каждый в течение недели. Отзывы должны быть в разные дни на один филиал