Требуется медицинский копирайтер - автор рекламных медицинских текстов

Есть тату портал с разделом о значениях татуировки https://rustattoo.ru/wiki/ Нужно через сервис вордстат https://wordstat.yandex.ru/?direct=1 набрать "значение тату" выбрать оттуда словосочетание которое больше всего ищут. к примеру "тату роза значение" и написать про это большую статью (у ...