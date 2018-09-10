Добрый день! На сайт женской тематики нужен копирайтер для написания 10 статей! Возможно сотрудничество с новичками по ставке 25р/1000 знаков! Предоставим ТЗ, всему обучим, все расскажем. Пока этот проект висит, он актуален! ...
Требуется рерайт и копирайтинг на 300 тыс. зн.
Есть задание по подготовке рерайтинга (и частично копирайтинга) в объеме 300 тыс. зн. текста. Тематика разнообразная. Оплата 9 000 руб. за проект (30 руб./1000 зн.). За подробностями прошу обращаться на мой адрес электронной почты, указанный в профиле.
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