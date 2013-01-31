Написать тексты на тематику оргтехника

КопирайтингЗавершен1 заявка97 просмотров
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Написать тексты на тематику "Оргтехника"

2000 сбп. ТЗ представлю.

11 лет назад
antonKramchuk
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
deryagina
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$20
2 дня
Ольга сделала все как нужно! Одно слово - молодец!
Не первое наше сотрудничество. Как всегда - никаких проблем с выдачей подробного задания, обсуждения текущих вопросов, проверкой и оплатой. Спасибо!
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