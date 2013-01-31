Здравствуйте. Нужен качественный копирайт, тематика обои на рабочий стол, а именно копирайт нужен для разделов сайта. Необходимо в каждом разделе написать статью в размере 1к символов, можно чуть больше, но не меньше. Разделов около 40, при грамотном ...
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Написать тексты на тематику "Оргтехника"
2000 сбп. ТЗ представлю.
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