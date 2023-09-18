Написати відгук на російській мові

$1
КопирайтингЗавершен8 заявок36 просмотров
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Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Усі деталі напишу в особистих повідомленнях.

3 месяца назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
13 часов назад
Выбранный исполнитель
zrazhevska2000uk
Виктория 
23 годаУкраина
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
$1
1 день
UAH
Вікторія вже не перший раз виконує завдання, все добре
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